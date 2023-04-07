США разыскивают участников биологических программ, покинувших Украину

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, сообщает РИА Новости.

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По его словам, эти лица намерены избежать ответственности за участие в военно-биологических проектах, при этом США их экстренно разыскивают.

«Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению», - указал он.

Ранее Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства на Украине биолабораторий и планируют расширение формата подготовки украинских биологов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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