По его словам, эти лица намерены избежать ответственности за участие в военно-биологических проектах, при этом США их экстренно разыскивают.

«Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению», - указал он.

Ранее Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства на Украине биолабораторий и планируют расширение формата подготовки украинских биологов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

