Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили об отступлении ВСУ из Донбасса и Запорожья
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о последствиях падения Артемовска (Бахмут). Военный дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, что утрата Артемовска приведет к обрушению обороны ВСУ, заявил бывший разведчик.
По его словам, после освобождения Артемовска российские силы быстро займут весь Донбасс. Также Риттер полагает, что подразделения армии РФ способны взять под контроль Запорожье и Херсон.
Российские силы штурмуют Артемовск с трех сторон, сообщает газета «Известия». По данным издания, в сутки захватывается несколько домов.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее завил, что Киев готовится атаковать Москву с помощью «тысяч» ударных дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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