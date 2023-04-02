Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили об отступлении ВСУ из Донбасса и Запорожья

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о последствиях падения Артемовска (Бахмут). Военный дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, что утрата Артемовска приведет к обрушению обороны ВСУ, заявил бывший разведчик.

По его словам, после освобождения Артемовска российские силы быстро займут весь Донбасс. Также Риттер полагает, что подразделения армии РФ способны взять под контроль Запорожье и Херсон.

Российские силы штурмуют Артемовск с трех сторон, сообщает газета «Известия». По данным издания, в сутки захватывается несколько домов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее завил, что Киев готовится атаковать Москву с помощью «тысяч» ударных дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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