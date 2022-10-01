Поматросил и бросил. В России сомневаются в желании Запада быстро принять Украину в НАТО

Ранее в субботу министр обороны Германии Кристине Ламбрехт рассказала, что заявка Украины о вступлении в НАТО в ускоренном режиме будет рассмотрена всеми членами Североатлантического альянса. Об этом она заявила на брифинге с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе.

Ускоренная подача Украиной заявки на вступление в НАТО не означает, что это произойдет быстро, выразил мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк и аналитик Евгений Норин.

«Во-первых, там достаточно долгая процедура, и это не делается за три дня. Во-вторых, если они это объявят, это будет означать тотальную мировую войну. Программа по приему в НАТО – это долгая история, надо соответствовать многим формальным критериям, это касается армии, законодательства и огромного количества других норм. Это не происходит так, что они объявили и их тут же приняли. Скорее всего, Украина сейчас не соответствует формальным критериям», - сказал Норин.