Поматросил и бросил. В России сомневаются в желании Запада быстро принять Украину в НАТО

Политики и политологи сомневаются в заинтересованности западных стран принять Украину в НАТО из-за явной угрозы третьей мировой войны.

Решение властей Украины подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники. «Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена», - отмечает издание.

Читатели Daily Mail возмутились стремлением Зеленского быстрее вступить в НАТО

Страны Запада, поставив президента Украины на место с его стремлением в ускоренном режиме вступить в НАТО, только подтвердили план «использовав, выбросить» Украину. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Закон № 1 Запада подразумевает: «Если вас один раз купили, даже слишком дорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить», — напомнила представитель дипведомства.

В Белом доме считают, что пока не время принимать Украину в НАТО

Ранее в субботу министр обороны Германии Кристине Ламбрехт рассказала, что заявка Украины о вступлении в НАТО в ускоренном режиме будет рассмотрена всеми членами Североатлантического альянса. Об этом она заявила на брифинге с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе.

Ускоренная подача Украиной заявки на вступление в НАТО не означает, что это произойдет быстро, выразил мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк и аналитик Евгений Норин.

«Во-первых, там достаточно долгая процедура, и это не делается за три дня. Во-вторых, если они это объявят, это будет означать тотальную мировую войну. Программа по приему в НАТО – это долгая история, надо соответствовать многим формальным критериям, это касается армии, законодательства и огромного количества других норм. Это не происходит так, что они объявили и их тут же приняли. Скорее всего, Украина сейчас не соответствует формальным критериям», - сказал Норин.

Генсек НАТО Столтенберг исключил скорое вступление Украины в альянс

Принятие Украины в НАТО означает вступление в прямую войну с Россией, а это большая война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Ерунда полная! Там принимать некого. Кто их будет принимать? Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить. Он озвучивает то, что ему ЦРУ на ухо нашепчут. И он куда-то вступать… Если так будет себя вести, то Украину потеряет окончательно», - сказал Зюганов.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вскоре после подписания договоров о вступлении Запорожской, Херсонской областей и Донбасса в состав России заявил, что подает заявку на вступление в НАТО «в ускоренном порядке», а также отказался от переговоров с Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
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