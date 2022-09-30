В Белом доме считают, что пока не время принимать Украину в НАТО

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал процесс принятия Украины в НАТО несвоевременным. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.





