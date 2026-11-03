При покупке современного китайского автомобиля важно просчитать все риски, особенно связанные с локализацией транспортного средства, иначе такую машину придется отправлять обратно в Поднебесную, что обойдется минимум в 700 тысяч рублей, сказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Агентство Autonews сообщило о том, что российские владельцы кроссоверов Li Auto столкнулись с кражей мастер-аккаунтов. Информацию подтвердил представитель компании Sinomach Auto, официального дистрибьютора Li Auto в России. Как пишет издание, после дистанционного взлома аккаунта у машины гаснут экраны, владелец теряет доступ к большинству опций, а в некоторых случаях автомобиль нельзя запустить. Получив контроль над мастер-аккаунтом, злоумышленники связываются с владельцем и требуют деньги за возвращение доступа к учетной записи. На данный момент известно о 20 жертвах мошенничества. Шапарин рассказал о последствиях таких взломов.

«Сейчас важно четко понимать, что современные китайские автомобили лишь условно принадлежат владельцу. Без согласия компаний‑производителей и доступа к их информационным системам и ресурсам такие машины не будут полноценно работать. В зависимости от модели ограничиваются разные функции — вплоть до того, что владелец может вообще не суметь открыть автомобиль. Восстановить доступ к такой машине проблематично: большая часть этих моделей создана для локального рынка Китая, они привязаны к китайским SIM‑картам и даже к определенным моделям телефонов — как, например, в случае с Xiaomi. Это фундаментальный риск, который обязательно нужно учитывать при покупке такого автомобиля», — отметил Шапарин.