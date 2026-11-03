700 тысяч рублей и обратно в Китай: Чем рискуют владельцы современных китайских авто
При покупке китайского автомобиля существуют фундаментальные риски, которые нельзя игнорировать, сказал НСН Антон Шапарин.
При покупке современного китайского автомобиля важно просчитать все риски, особенно связанные с локализацией транспортного средства, иначе такую машину придется отправлять обратно в Поднебесную, что обойдется минимум в 700 тысяч рублей, сказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Агентство Autonews сообщило о том, что российские владельцы кроссоверов Li Auto столкнулись с кражей мастер-аккаунтов. Информацию подтвердил представитель компании Sinomach Auto, официального дистрибьютора Li Auto в России. Как пишет издание, после дистанционного взлома аккаунта у машины гаснут экраны, владелец теряет доступ к большинству опций, а в некоторых случаях автомобиль нельзя запустить. Получив контроль над мастер-аккаунтом, злоумышленники связываются с владельцем и требуют деньги за возвращение доступа к учетной записи. На данный момент известно о 20 жертвах мошенничества. Шапарин рассказал о последствиях таких взломов.
«Сейчас важно четко понимать, что современные китайские автомобили лишь условно принадлежат владельцу. Без согласия компаний‑производителей и доступа к их информационным системам и ресурсам такие машины не будут полноценно работать. В зависимости от модели ограничиваются разные функции — вплоть до того, что владелец может вообще не суметь открыть автомобиль. Восстановить доступ к такой машине проблематично: большая часть этих моделей создана для локального рынка Китая, они привязаны к китайским SIM‑картам и даже к определенным моделям телефонов — как, например, в случае с Xiaomi. Это фундаментальный риск, который обязательно нужно учитывать при покупке такого автомобиля», — отметил Шапарин.
Говоря о том, как можно взломать аккаунт современного автомобиля и вычислить его хозяина, собеседник НСН отметил, что сегодня это можно сделать «в два клика».
«Это довольно редкий случай, но подобные взломы все же происходят. Под угрозой оказываются разные сервисы и мессенджеры, а при современных технологиях можно взломать даже "умный" холодильник. В данной ситуации злоумышленники получают несанкционированный доступ через взлом мастер‑аккаунта, а затем вымогают у владельца деньги — при этом сама машина им не нужна. Выйти на владельца можно по VIN‑номеру: сведения берут из страховых баз или даже по госномеру автомобиля. Например, вы идете по улице, видите машину марки "Лисян", фиксируете ее государственные регистрационные знаки, заказываете через онлайн‑сервис отчет — и получаете VIN‑номер. Дальше злоумышленник может использовать эти данные по своему усмотрению. В такой схеме, к сожалению, нет ничего сложного», — сказал собеседник НСН.
Он также дал несколько советов тем, кто задумывается о покупке современного китайского автомобиля.
«Первый шаг, который стоит сделать будущему владельцу такой машины, — задуматься, стоит ли ее покупать. Зависимость от иностранных сервисов, SIM‑карт, телефонов, аккаунтов и прочего — серьезный риск: в России восстановить доступ зачастую невозможно. Я лично не готов брать на себя такие риски, хотя, например, машины Xiaomi мне очень нравятся. Но я понимаю, что они не предназначены для эксплуатации в России. Если возникнут проблемы, автомобиль придется отправлять обратно в Китай — а это обойдется минимум в 700 тысяч рублей», — добавил автоэксперт.
Ране главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал НСН о том, что, привозя клиенту автомобиль по параллельному импорту или по альтернативному ввозу, продавец обязан предложить русификацию машины как допуслугу.
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