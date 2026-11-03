Зеленский отказался от телефонных переговоров с РФ и поездки в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от поездки на переговоры в Москву, а также от телефонных переговоров с Россией.
Как пишет RT, об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По словам Зеленского, телефонные переговоры «бесперспективны».
«Это будет очень официальный сухой разговор по телефону», — отметил украинский лидер.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский желает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, то может приехать для этого в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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