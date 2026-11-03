Норвежская сборная по хоккею выступает против игры с россиянами в первую очередь из-за страха вообще не попасть на чемпионат мира, лучшая реакция в таком случае — не обращать внимания на подобные заявления. Об этом НСН заявил олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

Сборная Норвегии по хоккею отказалась играть со сборной России на ЧМ-2027. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Норвегии. В хоккейном союзе страны также заявили, что выступают за исключение российских спортсменов из соревнований на время украинского конфликта. По словам Каменского, норвежская сборная боится проиграть россиянам и не попасть на чемпионат мира.