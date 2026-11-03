Боятся продуть: В КХЛ объяснили нежелание норвежской сборной играть с россиянами
Российская сборная по хоккею не должна реагировать на нежелание норвежцев играть с россиянами, сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, сказал НСН Валерий Каменский.
Норвежская сборная по хоккею выступает против игры с россиянами в первую очередь из-за страха вообще не попасть на чемпионат мира, лучшая реакция в таком случае — не обращать внимания на подобные заявления. Об этом НСН заявил олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
Сборная Норвегии по хоккею отказалась играть со сборной России на ЧМ-2027. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Норвегии. В хоккейном союзе страны также заявили, что выступают за исключение российских спортсменов из соревнований на время украинского конфликта. По словам Каменского, норвежская сборная боится проиграть россиянам и не попасть на чемпионат мира.
«Естественно, в первую очередь норвежская сборная боится, что вообще не попадет на чемпионат мира, если в нем будет участвовать Россия. Лучшая реакция со стороны российской сборной, которая сейчас может быть, — это игнорирование заявлений норвежцев. Болтать можно что угодно — нам не нужно обращать внимание на эти выкрики, это просто чья-то дурь. Есть недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных по хоккею к турнирам сезона 2026/27, которое все остальные должны исполнять, а не противиться ему. Сейчас нам нужно работать на то, чтобы попасть на чемпионат мира, и надеяться, что разум восторжествует», — сказал Каменский.
Ранее Каменский назвал решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным соревнованием большим событием. По его словам, сами спортсмены готовы к возвращению и борьбе за медали.
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