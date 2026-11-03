«Никаких перспектив»: Почему Лубинцу не светит кресло президента Украины
Чтобы сегодня быть своим на Украине, необходимо стать таким же неадекватным, как украинская власть, заявил Спиридон Килинкаров.
У Дмитрия Лубинца нет абсолютно никаких шансов стать президентом Украины. У него нет ни партии, ни денег, ни поддержки Запада, а его адекватное поведение во время миссии в Алешках делает его белой вороной, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Журналист кремлевского пула Александр Юнашев предположил, что после гуманитарной миссии в Алешках у уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца появилась хорошая политическая перспектива. По мнению Юнашева, Лубинец вполне может побороться и за пост президента Украины. На прошлой неделе Сеть облетели кадры из Алешек, где Лубинец и российский омбудсмен Яна Лантратова вместе комментируют ситуацию в населенном пункте. Ролики набрали много просмотров, а Лубинец удостоился в комментариях самых высших похвал за тактичность, вежливость и доброжелательность в общении с российской стороной. Впрочем, как отметил Килинкаров, вежливость и тактичность на Украине не раскрывают перед человеком никаких перспектив.
«Это все не так линейно, как кому-то кажется. Потому что Украина – это огромная страна, а президент – одна из ключевых должностей. Она не определяется тем, насколько галантен человек, как культурно он пишет или говорит. Для того чтобы стать политиком на Украине, нужно иметь финансовые и организационные ресурсы, партию и людей, которые будут за вас голосовать. Да, Лубинец повел себя корректно, и слава Богу, что в Алешках все прошло, как и задумывалось. И, конечно, ему дает плюс то, что на все выпады против него он ответил тактично. Но он выполнил свою функцию. И так, как он работает, должна работать вся система исполнительной власти. Просто на фоне всего ненормального на Украине он выглядит как белая ворона, адекватным человеком. Но это не дает никаких оснований полагать, что он может претендовать на президентское кресло», – считает Килинкаров.
Отвечая на вопрос, могут ли на Западе заметить Лубинца в качестве замены нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, Килинкаров выразил скепсис.
«Запад пока никого не ищет на роль президента Украины. У британцев есть дублер на всякий случай – [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный. У немцев есть [мэр Киева Виталий] Кличко. У американцев никого нет. Но я и не думаю, что Лубинец может им стать. Я думаю, это будет человек с достаточно серьезным политическим опытом, которому смогут доверять как минимум две страны – США и Россия», – сказал Килинкаров.
Также, по словам собеседника НСН, сейчас Лубинцу, скорее, предстоит встретиться с нападками на себя, нежели предложениями о политической карьере.
«Его уже фактически атакуют практически за все: и за то, что корректно себя вел, и за то, что называл Лантратову по имени и отчеству и жал ей руку, за посещение Крыма и так далее. Любого адекватного человека будут атаковать за его адекватную позицию. Ну, вот так сейчас выстроена украинская власть. Чтобы быть для нее своим, надо быть таким же неадекватным, как она», – добавил Килинкаров.
Ранее Яна Лантратова рассказала о завершении гуманитарной миссии в Алешках. По ее словам, участники миссии доставили нуждающимся все необходимое и организовали безопасный выезд, сообщила «Радиоточка НСН».
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