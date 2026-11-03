«Это все не так линейно, как кому-то кажется. Потому что Украина – это огромная страна, а президент – одна из ключевых должностей. Она не определяется тем, насколько галантен человек, как культурно он пишет или говорит. Для того чтобы стать политиком на Украине, нужно иметь финансовые и организационные ресурсы, партию и людей, которые будут за вас голосовать. Да, Лубинец повел себя корректно, и слава Богу, что в Алешках все прошло, как и задумывалось. И, конечно, ему дает плюс то, что на все выпады против него он ответил тактично. Но он выполнил свою функцию. И так, как он работает, должна работать вся система исполнительной власти. Просто на фоне всего ненормального на Украине он выглядит как белая ворона, адекватным человеком. Но это не дает никаких оснований полагать, что он может претендовать на президентское кресло», – считает Килинкаров.

Отвечая на вопрос, могут ли на Западе заметить Лубинца в качестве замены нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, Килинкаров выразил скепсис.

«Запад пока никого не ищет на роль президента Украины. У британцев есть дублер на всякий случай – [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный. У немцев есть [мэр Киева Виталий] Кличко. У американцев никого нет. Но я и не думаю, что Лубинец может им стать. Я думаю, это будет человек с достаточно серьезным политическим опытом, которому смогут доверять как минимум две страны – США и Россия», – сказал Килинкаров.

Также, по словам собеседника НСН, сейчас Лубинцу, скорее, предстоит встретиться с нападками на себя, нежели предложениями о политической карьере.

«Его уже фактически атакуют практически за все: и за то, что корректно себя вел, и за то, что называл Лантратову по имени и отчеству и жал ей руку, за посещение Крыма и так далее. Любого адекватного человека будут атаковать за его адекватную позицию. Ну, вот так сейчас выстроена украинская власть. Чтобы быть для нее своим, надо быть таким же неадекватным, как она», – добавил Килинкаров.

Ранее Яна Лантратова рассказала о завершении гуманитарной миссии в Алешках. По ее словам, участники миссии доставили нуждающимся все необходимое и организовали безопасный выезд, сообщила «Радиоточка НСН».

