Зеленский отказался от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Киев отказывается возобновлять переговоры с Москвой, пока Владимир Путин остаётся президентом России.

Путин призвал Украину вернуться за стол переговоров

По его словам, именно Украина всегда предлагала РФ «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях».

«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно... Потому мы готовы к диалогу с РФ, но уже с другим президентом России», - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что именно в Украине «решается судьба демократии в противостоянии с тиранией».

Ранее Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
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