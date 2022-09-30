Зеленский отказался от переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Киев отказывается возобновлять переговоры с Москвой, пока Владимир Путин остаётся президентом России.
По его словам, именно Украина всегда предлагала РФ «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях».
«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно... Потому мы готовы к диалогу с РФ, но уже с другим президентом России», - подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер добавил, что именно в Украине «решается судьба демократии в противостоянии с тиранией».
Ранее Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщает RT.
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