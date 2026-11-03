Эксперт призвал вводить надбавку к тарифам ЖКХ для бизнеса, а не для населения

Комментируя предложение Минстроя о введении целевых надбавок к коммунальным платежам для сбора средств на ремонт изношенных труб и котельных, он указал, что коммерческий сектор «задействует ресурсы гораздо масштабнее» и нагружает коммунальные сети гораздо больше рядовых граждан.

По его словам, запустить такой дифференцированный подход можно в качестве пилотного проекта в регионах, где зафиксирован максимальный износ сетей.

«Это помогло бы посмотреть работу на практике, обновить большой объем труб и отточить прозрачные механизмы контроля без ущерба для кошельков людей», ― заключил эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил «Радиоточке НСН», что тарифы ЖКХ достигли своего максимального предела, поэтому вводить дополнительные повышения стоит в последнюю очередь.

