Эксперт призвал вводить надбавку к тарифам ЖКХ для бизнеса, а не для населения
Инвестиционную надбавку к тарифам по ЖКУ следует вводить, в первую очередь, для бизнеса. Об этом NEWS.ru заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Комментируя предложение Минстроя о введении целевых надбавок к коммунальным платежам для сбора средств на ремонт изношенных труб и котельных, он указал, что коммерческий сектор «задействует ресурсы гораздо масштабнее» и нагружает коммунальные сети гораздо больше рядовых граждан.
По его словам, запустить такой дифференцированный подход можно в качестве пилотного проекта в регионах, где зафиксирован максимальный износ сетей.
«Это помогло бы посмотреть работу на практике, обновить большой объем труб и отточить прозрачные механизмы контроля без ущерба для кошельков людей», ― заключил эксперт.
Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил «Радиоточке НСН», что тарифы ЖКХ достигли своего максимального предела, поэтому вводить дополнительные повышения стоит в последнюю очередь.
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