Мелания Трамп проведет встречу с представителями РФ и Украины по миссии в Алешках

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет встречу по теме гуманитарной миссии в Алешках с участием представителей России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Песков: Гуманитарная операция в Алешках прошла успешно

«Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины вместе в Белом доме», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что информации о том, кто именно будет представлять Россию на встрече, пока нет.

Ранее Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в городе Алешки в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАМеланья Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры