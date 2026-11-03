Мелания Трамп проведет встречу с представителями РФ и Украины по миссии в Алешках
Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет встречу по теме гуманитарной миссии в Алешках с участием представителей России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины вместе в Белом доме», - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что информации о том, кто именно будет представлять Россию на встрече, пока нет.
Ранее Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в городе Алешки в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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