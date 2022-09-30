Зюганов предупредил Зеленского: Вступление Украины в НАТО приведет к большой войне
Поведение Зеленского приведет к окончательной потере Украины, сказал НСН Геннадий Зюганов.
Принятие Украины в НАТО означает вступление в прямую войну с Россией, а это большая война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В Альянсе уже заявили о невозможности принять такое решение. Зюганов назвал инициативу полной ерундой.
«Ерунда полная! Там принимать некого. Кто их будет принимать? Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить. Он озвучивает то, что ему ЦРУ на ухо нашепчут. И он куда-то вступать… Если так будет себя вести, то Украину потеряет окончательно», - сказал Зюганов.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что России сегодня нужно оценить ситуацию и предпринять ряд шагов в финансово-экономическом секторе.
«Нам надо оценить ситуацию. Если топтаться в финансовой области, так, как это было при Чубайсе, Гайдаре, то нас не ждет впереди победа. Нужно максимально обновлять финансово-экономическую политику», - отметил Зюганов.
Третья мировая война, по словам Зюганова, уже идет, но носит гибридную форму.
«Политические ресурсы и возможности США исчерпаны. Они решили пожертвовать Европой. Превратили Украину в военную базу и развязали войну против нас, объявив Россию врагом номер один. Обсуждают на полном серьезе ядерное оружие, но говорят об этом те, кто никогда не имел его. Я видел, как испытывали трехфазную атомную бомбу на Новой Земле, тогда три раза ударная волна обошла планету. Путин сегодня впервые раскрыл суть американской демократии и гегемонии. Наживались на войнах и сейчас пытаются за счет войны снова грабить», - резюмировал Зюганов.
Ранее военный историк Евгений Норин заявил в эфире НСН, что не верит в принятие Украины в НАТО «за три дня».
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