Зюганов предупредил Зеленского: Вступление Украины в НАТО приведет к большой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В Альянсе уже заявили о невозможности принять такое решение. Зюганов назвал инициативу полной ерундой.

«Ерунда полная! Там принимать некого. Кто их будет принимать? Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить. Он озвучивает то, что ему ЦРУ на ухо нашепчут. И он куда-то вступать… Если так будет себя вести, то Украину потеряет окончательно», - сказал Зюганов.

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что России сегодня нужно оценить ситуацию и предпринять ряд шагов в финансово-экономическом секторе.

«Нам надо оценить ситуацию. Если топтаться в финансовой области, так, как это было при Чубайсе, Гайдаре, то нас не ждет впереди победа. Нужно максимально обновлять финансово-экономическую политику», - отметил Зюганов.