ИИ против ИП: Адвокат объяснила, как нейросети помогают налоговикам
В первую очередь сотрудников налоговой службы заинтересуют платежи свыше 50 тысяч рублей, а также более мелкие, но слишком частые транзакции, сказала НСН Людмила Айвар.
Сегодня налоговая инспекция может вести проверку должников при помощи искусственного интеллекта (ИИ), тех, кто вызвал подозрение, приглашают для беседы и отслеживают их платежи и переводы. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Сотрудники налоговой инспекции мониторят социальные сети в поисках жителей Тюменской области, которые незаконно занимаются мелким бизнесом без оформления ИП или статуса самозанятого. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник, близкий к ведомству. По словам Айвар, налоговая инспекция действительно может проводить такие проверки с использованием ИИ.
«Сейчас эти проверки можно запустить через ИИ, который анализирует в том числе соцсети. Это достаточно кропотливая и трудоемкая работа, но с учетом того, что налоговая инспекция — одна из наиболее продвинутых служб с точки зрения применения цифровых технологий и ИИ, вполне допускаю, что такая работа ведется. Людей, к которым возникнут вопросы у налоговой, будут приглашать, мониторить поступления денежных средств на их расчетные счета, карты и так далее. У нас достаточно много тех, кто работает “в тени” и не платит налоги. Повсеместное повышение налогов в том числе связано с тем, что в России очень много “серого” бизнеса. Более того, и “белый” бизнес зачастую переходит в “серые” схемы из-за того, что повышаются налоги. Разговор о том, что будут отслеживать движение денежных средств по картам, транзакциям, велся уже давно. Если человек тратит гораздо больше, чем зарабатывает, у налоговой в любом случае возникнут вопросы, откуда у него такие деньги, от него потребуют доказать, что эти деньги получены законным путем», — сказала Айвар.
Собеседница НСН добавила, что с России ужесточается налоговая политика в связи с нежеланием людей платить налоги.
«В России до определенного времени лояльно относились к уплате налогов, массовые проверки не проводились. Мы привыкли к тому, что налоговая не видит физлиц, которые получают деньги и не платят при этом налоги. Сейчас налоговая политика ужесточается с учетом того, что люди не хотят платить налоги в силу определенных обстоятельств: понять их можно — цены растут, доходы снижаются, каждый экономит как может. Можно сказать, что попытки обмануть государство — это российская национальная традиция», — отметила юрист.
Айвар также пояснила, какие платежи в первую очередь привлекут внимание налоговой инспекции.
«Насколько я слышала, платежи свыше 50 тысяч рублей подпадают под проверку. Кроме того, если совершаются регулярные мелкие платежи и в месяц приходит достаточно крупная сумма, скорее всего, их тоже будут отслеживать», — подчеркнула собеседница НСН.
В заключение адвокат усомнилась в том, что фото и видео в соцсетях станут поводом для проверок.
«Не думаю, что налоговую заинтересуют фото и видео в социальных сетях. Скорее всего, если это будет расценено как реклама и предложение определенного вида услуг, налоговая инспекция может пригласить человека для получения объяснений. Но в этом случае человек может сказать, что он предлагает услуги, но у него нет клиентов, к нему никто не обращается. Надо понимать, что регулирование рекламы у нас достаточно жесткое, есть закон “О рекламе”. Если же пользователь соцсетей просто пиарит себя, рассказывает о том, что умеет делать, не думаю, что он попадет в поле зрения налоговой инспекции», — заявила Айвар.
Ранее рекордный рост налоговой задолженности россиян достиг 3,26 трлн рублей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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