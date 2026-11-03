Сегодня налоговая инспекция может вести проверку должников при помощи искусственного интеллекта (ИИ), тех, кто вызвал подозрение, приглашают для беседы и отслеживают их платежи и переводы. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Сотрудники налоговой инспекции мониторят социальные сети в поисках жителей Тюменской области, которые незаконно занимаются мелким бизнесом без оформления ИП или статуса самозанятого. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник, близкий к ведомству. По словам Айвар, налоговая инспекция действительно может проводить такие проверки с использованием ИИ.

«Сейчас эти проверки можно запустить через ИИ, который анализирует в том числе соцсети. Это достаточно кропотливая и трудоемкая работа, но с учетом того, что налоговая инспекция — одна из наиболее продвинутых служб с точки зрения применения цифровых технологий и ИИ, вполне допускаю, что такая работа ведется. Людей, к которым возникнут вопросы у налоговой, будут приглашать, мониторить поступления денежных средств на их расчетные счета, карты и так далее. У нас достаточно много тех, кто работает “в тени” и не платит налоги. Повсеместное повышение налогов в том числе связано с тем, что в России очень много “серого” бизнеса. Более того, и “белый” бизнес зачастую переходит в “серые” схемы из-за того, что повышаются налоги. Разговор о том, что будут отслеживать движение денежных средств по картам, транзакциям, велся уже давно. Если человек тратит гораздо больше, чем зарабатывает, у налоговой в любом случае возникнут вопросы, откуда у него такие деньги, от него потребуют доказать, что эти деньги получены законным путем», — сказала Айвар.