Последняя песня Бонни Тайлер выйдет 13 ноября

Авторами песни являются участница групп Cheetah и Air Supply Крисси Хэммонд, а также Терри Бриттен, который сочинял для Майкла Джексона, Тины Тернер и Ленни Кравица. При этом он уже сотрудничал с Тайлер в работе над её дебютной пластинкой 1977 года «The World Starts Tonight».

Супруг певицы Роберт Салливан заявил, что она «никогда не переставала работать» и взяла перерыв только во время пандемии коронавируса. Между концертами Тайлер всегда заезжала в студию, чтобы поработать над новыми песнями.

«Я знаю, что ей бы хотелось, чтобы люди их услышали, и я очень горжусь всем, что она оставила после себя», - сказал Салливан.

Бонни Тайлер, известная своим характерным хриплым голосом, скончалась 8 июля в возрасте 75 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

