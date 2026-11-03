Последняя песня Бонни Тайлер выйдет 13 ноября
Последняя песня Бонни Тайлер (настоящее имя - Гейнор Хопкинс) выйдет 13 ноября. Как сообщает The Independent, это трек «Love, Light and Peace» («Любовь, свет и мир»), который валлийская певица записала незадолго до своей смерти.
Авторами песни являются участница групп Cheetah и Air Supply Крисси Хэммонд, а также Терри Бриттен, который сочинял для Майкла Джексона, Тины Тернер и Ленни Кравица. При этом он уже сотрудничал с Тайлер в работе над её дебютной пластинкой 1977 года «The World Starts Tonight».
Супруг певицы Роберт Салливан заявил, что она «никогда не переставала работать» и взяла перерыв только во время пандемии коронавируса. Между концертами Тайлер всегда заезжала в студию, чтобы поработать над новыми песнями.
«Я знаю, что ей бы хотелось, чтобы люди их услышали, и я очень горжусь всем, что она оставила после себя», - сказал Салливан.
Бонни Тайлер, известная своим характерным хриплым голосом, скончалась 8 июля в возрасте 75 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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