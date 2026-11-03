Джонни Депп назвал условие возвращения к «Пиратам Карибского моря»

Американский актёр Джонни Депп готов вернуться к роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». В интервью Entertainment Tonight он указал, что это произойдёт, если создатели шестой части смогут предложить ему достойную идею для развязки истории.

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«Если всё будет именно так, как нужно, с точки зрения завершения франшизы, то единственное, в чём я готов поучаствовать – это помочь закончить историю на более удачной ноте», - сказал актёр.

Депп также отметил, что готов «хоть завтра» начать работать с Джерри Брукхаймером над любым проектом. Артист указал, что его связывает с продюссером крепкая дружба, поэтому он ему доверяет.

Ранее Брукхаймер заявил, что обсуждал с Деппом повторение роли Джека Воробья в шестой части, указав, что актёру нужен достойный сценарий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
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