Читатели Daily Mail возмутились стремлением Зеленского быстрее вступить в НАТО

В Британии читатели газеты Daily Mail раскритиковали план украинского президента Владимира Зеленского в ускоренном порядке вступить в Североатлантический альянс, передает РИА Новости.

В ФРГ рассказали о перспективах вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме

По мнению пользователя Starsonb, Зеленский хочет развязать мировую войну. Это мнение поддержал пользователь Magodigee. Он также считает, что для президента Украины война – основная цель.

По мнению других пользователей, Зеленский не успокоится, пока не уничтожит все Северное полушарие.

«Возможно, Западу нужно перестать поставлять ему наркотики и миллиарды долларов, тогда он согласится на дипломатические пути решения конфликта?» — цитирует пост Royal Windsor Газета.ru.

Ранее издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что решение властей Украины подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СМИНАТОВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры