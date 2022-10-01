Читатели Daily Mail возмутились стремлением Зеленского быстрее вступить в НАТО
В Британии читатели газеты Daily Mail раскритиковали план украинского президента Владимира Зеленского в ускоренном порядке вступить в Североатлантический альянс, передает РИА Новости.
По мнению пользователя Starsonb, Зеленский хочет развязать мировую войну. Это мнение поддержал пользователь Magodigee. Он также считает, что для президента Украины война – основная цель.
По мнению других пользователей, Зеленский не успокоится, пока не уничтожит все Северное полушарие.
«Возможно, Западу нужно перестать поставлять ему наркотики и миллиарды долларов, тогда он согласится на дипломатические пути решения конфликта?» — цитирует пост Royal Windsor Газета.ru.
Ранее издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что решение властей Украины подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.
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