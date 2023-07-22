Польский пшик. Эксперты предупреждают об имперских амбициях Варшавы на Украине

Как сообщили в министерстве, порядка 4990 иностранных наемников были уничтожены российскими силами за время проведения спецоперации на Украине. Около 4910 боевиков покинули территорию Украины, сбежав из зоны боевых действий, отметили в Минобороны России.

Военные из Польши и США командуют бойцами украинскими Вооруженными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного из Украины Давида, который ранее попал в плен.

По его словам, ВСУ обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран Североатлантического альянса. Как отметил пленный, в зоне специальной военной операции он встречался с военными из Польши и США. Наемники воевали «сержантами и офицерами».