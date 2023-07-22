Польский пшик. Эксперты предупреждают об имперских амбициях Варшавы на Украине
Польша направляет своих наемников не столько для помощи Киеву, сколько для того, чтобы вернуть себе часть современных украинских территорий, считают политики и военные эксперты в России.
Групповым ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования 6 июля ВС РФ уничтожили большое количество польских и немецких наемников во Львове, сообщили в российском Минобороны.
Как сообщили в министерстве, порядка 4990 иностранных наемников были уничтожены российскими силами за время проведения спецоперации на Украине. Около 4910 боевиков покинули территорию Украины, сбежав из зоны боевых действий, отметили в Минобороны России.
Военные из Польши и США командуют бойцами украинскими Вооруженными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного из Украины Давида, который ранее попал в плен.
По его словам, ВСУ обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран Североатлантического альянса. Как отметил пленный, в зоне специальной военной операции он встречался с военными из Польши и США. Наемники воевали «сержантами и офицерами».
Польша направляет своих наемников, чтобы те шли в бой на стороне Украины, с далеко идущими планами. Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, согласно идеологии Вашингтона и Брюсселя, сотни тысяч украинцев должны погибнуть в ходе боевых действий, а остальные — потерять национальную идентичность.
«Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши. <...> Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Польские войска займут только Западную Украину, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, сообщает NEWS.ru.
Эксперт отметил, что на прямое столкновение с Вооруженными силами России они не решатся, но не исключил усиления наемнических батальонов на линии боевого соприкосновения. Таким образом он прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о вероятном прямом вмешательстве Польши и стран Балтии в конфликт на Украине.
«Западную Украину Польша считает своей территорией — Львов, Ровно, Ивано-Франковск и прочие регионы. Польша вряд ли решится вступить с нами в бой напрямую на линии боевого соприкосновения, хотя может усилить отряды наемников, которые, учитывая идущую кровавую разборку, не особо хотят с нами связываться», — добавил Суконкин.
Автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории страны в обмен на помощь при контрнаступлении. По его словам, если контрнаступление ВСУ не пройдет успешно, то территории Западной Украины перейдут соседней стране.
Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН подтвердил, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.
«На российское государство вряд ли они нападут, учитывая его ядерный потенциал. Это повторение, прежде всего, для Польши. У Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную Украину», - отмечал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение хотят использовать для оккупации территорий Западной Украины. Он отметил, что речь идет не о сборище наемников, а о регулярном и оснащенном воинском соединении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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