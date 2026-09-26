Великобритания начала прием заявок на создание БПЛА с украинскими данными для ИИ
Великобритания начала прием заявок на разработку беспилотников с применением украинской платформы данных с поля боя, используемых для обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.
Ведомство предложило британским предприятиям вносить предложения по использованию массива данных для создания моделей ИИ для новых боевых БПЛА.
В перспективе, по мнению Минобороны Великобритании, это позволит создавать модели, благодаря которым подводные, надводные, наземные и воздушные дроны смогут работать даже в случае отсутствия спутниковой навигации либо при нарушении связи.
Уточняется, что на начальном этапе подразумевается сотрудничество с 12 компаниями.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал Великобританию основным поставщиком дронов для ВСУ. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умер сыгравший в военной драме «Август» Роман Веслаух
- Великобритания начала прием заявок на создание БПЛА с украинскими данными для ИИ
- Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива
- Россия продлила запрет на ввоз из Армении рыбной и молочной продукции
- США не включили в пакет помощи Украине ракеты Patriot
- Подросток поджег автомобиль ГАИ в Липецке
- Частный дом сгорел из-за атаки ВСУ в Белгородской области
- Россияне стали победителями в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу
- Минобороны: ВСУ выпустили по российской территории 55 беспилотников
- Свинцов озвучил свой план возвращения в Госдуму