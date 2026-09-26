Великобритания начала прием заявок на создание БПЛА с украинскими данными для ИИ

Великобритания начала прием заявок на разработку беспилотников с применением украинской платформы данных с поля боя, используемых для обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

Ведомство предложило британским предприятиям вносить предложения по использованию массива данных для создания моделей ИИ для новых боевых БПЛА.