Великобритания начала прием заявок на создание БПЛА с украинскими данными для ИИ

Великобритания начала прием заявок на разработку беспилотников с применением украинской платформы данных с поля боя, используемых для обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

Ведомство предложило британским предприятиям вносить предложения по использованию массива данных для создания моделей ИИ для новых боевых БПЛА.

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В перспективе, по мнению Минобороны Великобритании, это позволит создавать модели, благодаря которым подводные, надводные, наземные и воздушные дроны смогут работать даже в случае отсутствия спутниковой навигации либо при нарушении связи.

Уточняется, что на начальном этапе подразумевается сотрудничество с 12 компаниями.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал Великобританию основным поставщиком дронов для ВСУ. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектУкраинаБеспилотникиВеликобритания

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