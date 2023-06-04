СМИ: наемники из Польши подтвердили участие в атаке на Белгородскую область

В «Польском добровольческом корпусе» подтвердили участие наемников в атаке на Белгородскую область, передает телеканал Polsat News.

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«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции в Белгородской области. Ответ однозначный: конечно да!» - сообщил телеканал со ссылкой на представителя корпуса.

Атака диверсантов на Белгородскую область произошла 22 мая. В Минобороны заявили о разгроме нападавших.

Газета The Washington Post сообщила, что диверсионная группа использовала вооружение, которое Украине поставили США и Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

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