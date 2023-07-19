Gazeta Polska: В Польше задержали 15 человек за подготовку подрыва поездов на Украину

Уточняется, что задержанных подозревают в работе на Россию.

По версии следствия, злоумышленники хотели подорвать поезд с оружие и гумпомощью для Украины.

Ранее возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов зафиксировали на станции Балакирево во Владимирской области, причиной ЧП стало вмешательство посторонних лиц, пишет RT.

