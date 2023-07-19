Gazeta Polska: В Польше задержали 15 человек за подготовку подрыва поездов на Украину

В Польше задержали 15 человек, которые планировали подорвать поезда, направляющиеся на Украину, сообщает местное издание Gazeta Polska со ссылкой на источники.

СМИ: на железной дороге в Домодедово произошла диверсия

Уточняется, что задержанных подозревают в работе на Россию.

По версии следствия, злоумышленники хотели подорвать поезд с оружие и гумпомощью для Украины.

Ранее возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов зафиксировали на станции Балакирево во Владимирской области, причиной ЧП стало вмешательство посторонних лиц, пишет RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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