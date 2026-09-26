Соцфонд сообщил о росте числа пенсионеров в России

Как отметил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, рост численности пенсионеров связан с рядом факторов. В их числе ежегодный перерасчет пенсии работающих пенсионеров за прошлый год с 1 августа.

«Это активизирует учетные базы и стимулирует граждан пенсионного возраста подтверждать свой статус ради положенных надбавок», - пояснил эксперт.

Он отметил, что приток новых пенсионеров происходит неравномерно в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста. Кроме того, на ситуацию повлияли особенности учета, так как данные за месяц фиксируют всех получателей пенсий, а локальный всплеск часто вызван завершением обработки отложенных заявлений и закрытием отчетных периодов.

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина сообщила, что минимальная пенсия неработающего пенсионера в 2027 году может составить около 17,8 тысяч рублей.

