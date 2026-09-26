Соцфонд сообщил о росте числа пенсионеров в России
Число пенсионеров в России за месяц увеличилось на 21 тысячу человек и превысило 40,49 млн. Об этом пишет ТАСС.
По данным Социального фонда, в августе 2026 года количество пенсионеров достигло 40,496 млн, при этом в июле их число составляло 40,475 млн.
Как отметил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, рост численности пенсионеров связан с рядом факторов. В их числе ежегодный перерасчет пенсии работающих пенсионеров за прошлый год с 1 августа.
«Это активизирует учетные базы и стимулирует граждан пенсионного возраста подтверждать свой статус ради положенных надбавок», - пояснил эксперт.
Он отметил, что приток новых пенсионеров происходит неравномерно в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста. Кроме того, на ситуацию повлияли особенности учета, так как данные за месяц фиксируют всех получателей пенсий, а локальный всплеск часто вызван завершением обработки отложенных заявлений и закрытием отчетных периодов.
Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина сообщила, что минимальная пенсия неработающего пенсионера в 2027 году может составить около 17,8 тысяч рублей.
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