Футболисты сборных Венгрии и Украины устроили потасовку в игре Лиги наций
Игроки сборных Венгрии и Украины по футболу устроили потасовку в концовке игры первого тура Лиги наций.
Матч прошел в Будапеште и завершился победой Украины со счетом 1:0.
В добавленное ко второму тайму время игрок украинской сборной Александр Назаренко получил вторую желтую карточку за фол против соперника. Футболиста удалили с поля. После этого между игроками венгерской и украинской команд завязалась перепалка. Потасовка продлилась около минуты.
Ранее экс-футболист сборной России Юрий Жирков, выступающий за клуб «Новая Рига» в любительской лиге AFL, устроил драку во время матча после подката сзади от игрока команды соперника.
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