Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива

Аракчи добавил, что военные действия не помогут обеспечить безопасность в морском проходе. Министр также назвал экономическим терроризмом американские санкции.

Напомним, до обострения конфликта между США и Ираном через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок сжиженного природного газа и нефти. Сегодня количество пользующихся проливом число газовозов и танкеров уменьшилось до единичных показателей.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от зарубежных государств возместить Вашингтону убытки, понесенные в ходе конфликта с Ираном. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

