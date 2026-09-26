Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива

Иран направил США семидневный план по открытию Ормузского пролива. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщило РИА Новости.

По его словам, нормальное судоходство в проливе можно будет восстановить за неделю при соблюдении необходимых условий. Отмечается, что план был передан через Катар.

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Аракчи добавил, что военные действия не помогут обеспечить безопасность в морском проходе. Министр также назвал экономическим терроризмом американские санкции.

Напомним, до обострения конфликта между США и Ираном через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок сжиженного природного газа и нефти. Сегодня количество пользующихся проливом число газовозов и танкеров уменьшилось до единичных показателей.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от зарубежных государств возместить Вашингтону убытки, понесенные в ходе конфликта с Ираном. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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