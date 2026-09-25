Подросток поджег автомобиль ГАИ в Липецке
Суд в Липецке избрал меру пресечения для подростка, которого обвиняют в том, что он поджег автомобиль ГАИ, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Отмечается, что в отношении 16-летнего россиянина был избран запрет определенных действий. Следствие полагает, что подросток совершил поджог по заданию куратора 24 сентября.
Против несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
Ранее житель Горловки попытался совершить теракт в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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