Подросток поджег автомобиль ГАИ в Липецке

Суд в Липецке избрал меру пресечения для подростка, которого обвиняют в том, что он поджег автомобиль ГАИ, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Отмечается, что в отношении 16-летнего россиянина был избран запрет определенных действий. Следствие полагает, что подросток совершил поджог по заданию куратора 24 сентября.