Путин поручил главе СВР Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины

Президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:СВРПольшаУкраинаВладимир ПутинСергей Нарышкин

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