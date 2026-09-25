США не включили в пакет помощи Украине ракеты Patriot
В пакет военной помощи Украине со стороны США не вошли ракеты для систем ПВО Patriot, хотя Киев просил об их дополнительных поставках. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что мировые запасы ракет Patriot были истощены не только из-за украинского кризиса, но и из-за конфликта в Иране.
По данным источников агентства, администрация президента США Дональда Трампа намерена потратить на военную помощь Украине $400 млн.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия тщательно следит за тем, какие страны передают Украине вооружение или лицензии на его производство. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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