США не включили в пакет помощи Украине ракеты Patriot

В пакет военной помощи Украине со стороны США не вошли ракеты для систем ПВО Patriot, хотя Киев просил об их дополнительных поставках. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что мировые запасы ракет Patriot были истощены не только из-за украинского кризиса, но и из-за конфликта в Иране.