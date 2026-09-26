Умер сыгравший в военной драме «Август» Роман Веслаух

Также Веслаух известен по участию в таких проектах, как «Центурия», «Держаться за землю», «Мы одной крови», «По законам военного времени», «Хрустальный», «Позывной неизвестен», «Малыш» и других.

Ранее стало известно о смерти телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

