Умер сыгравший в военной драме «Август» Роман Веслаух

Сыгравший офицера в российской военной драме «Август» актер Роман Веслаух умер в возрасте 52 лет, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Причины смерти артиста не раскрываются. «Бесконечно скорбим о гибели нашего друга, коллеги Романа Веслауха. Патриот, настоящий офицер, актер, нам всем будет тебя не хватать», — отмечается в посте группы «МИУС Фронт».

Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов

Также Веслаух известен по участию в таких проектах, как «Центурия», «Держаться за землю», «Мы одной крови», «По законам военного времени», «Хрустальный», «Позывной неизвестен», «Малыш» и других.

Ранее стало известно о смерти телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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