Дмитриев прибыл на следующий раунд переговоров в Нью-Йорк

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Нью-Йорк, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что целью визита стало участие в новом раунде переговоров с коллегами из США.

В Кремле заявили о продолжении контактов Дмитриева с американскими переговорщиками

Спецпредставителя президента России сопровождала охрана, были предприняты усиленные меры безопасности.

Ранее Дмитриев заявил, что сотрудничество с Россией способно спасти Запад от кризисов. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияПолитикаНью-ЙоркПереговорыКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры