Дмитриев прибыл на следующий раунд переговоров в Нью-Йорк
26 сентября 202600:55
Дмитрий Меньшиков
Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Нью-Йорк, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что целью визита стало участие в новом раунде переговоров с коллегами из США.
Спецпредставителя президента России сопровождала охрана, были предприняты усиленные меры безопасности.
Ранее Дмитриев заявил, что сотрудничество с Россией способно спасти Запад от кризисов. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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