Полковник Макгрегор: Путин раскрыл планы Польши по аннексии Львова
Президент России Владимир Путин в курсе планов Польши аннексировать украинский город Львов. Об этом в своем канале на YouTube заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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По его словам, возможные действия Польши и Литвы по аннексии Львова не станут сюрпризом для Кремля. Путин в курсе захватнических планов Варшавы и Вильнюса, сказал полковник.
Макгрегор отметил, что Польша может попытаться претворить свои намерения в жизнь, но перед этим ей нужно выйти из НАТО.
Россия приняла решение закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. Москва пошла на такой шаг из-за недружественных действий Варшавы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru