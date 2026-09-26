Семь человек пострадали при пожаре на судне у берегов Камчатки

Пожар произошел на судне «Триумф» у берегов Камчатки в акватории Тихого океана, пострадали семь человек. Об этом заявили в управлении МЧС по Камчатскому краю.

Как отметили в ведомстве, на борту находились 29 человек, проходящее мимо судно «Персея» подобрало 25 из них.

«Среди спасенных — семь пострадавших. Судьба еще четырех моряков остается неизвестной: их местонахождение пока не установлено», — указали в МЧС.

Спасенные были доставлены в порт Петропавловска-Камчатского, на спасательном судне их отправили на берег. После ЧП госпитализированы три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее в Индонезии произошел пожар на пароме с пассажирами, в результате пять человек погибли, 41 пропал без вести, пишет «Радиоточка НСН».

