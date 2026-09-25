Россия продлила запрет на ввоз из Армении рыбной и молочной продукции
Российская сторона оставила в силе запрет на ввоз молочной и рыбной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что не было получено подтверждающих документов о том, что нарушения, допущенные при производстве молочной и рыбной продукции, были устранены. Инспекционный орган Армении отправил лишь ходатайства и гарантии, уточнили представители Россельхознадзора.
Отмечается, что информация о продлении запрета была направлена армянской стороне.
Напомним, был ограничен ввоз целой линейки продукции из Армении — от алкогольных напитков и минеральной воды до рыбной и молочной продукции, фруктов и овощей. Причиной тому послужили выявленные нарушения.
Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила в ходе встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном, что Армения сможет восстановить поставки сельскохозяйственной продукции в Россию в прежних объемах только при условии строгого соблюдения ветеринарных и фитосанитарных стандартов Евразийского экономического союза. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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