Россия продлила запрет на ввоз из Армении рыбной и молочной продукции

Российская сторона оставила в силе запрет на ввоз молочной и рыбной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что не было получено подтверждающих документов о том, что нарушения, допущенные при производстве молочной и рыбной продукции, были устранены. Инспекционный орган Армении отправил лишь ходатайства и гарантии, уточнили представители Россельхознадзора.