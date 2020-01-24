Политический манёвр батьки. Зачем Лукашенко нефть из США и ОАЭ
Директор Фонда энергетического развития Пикин в эфире НСН объяснил намерение Белоруссии закупать нефть в обход России.
Минск ведет переговоры о закупках нероссийской нефти, в том числе, с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у него сложились с ними «блестящие отношения», передает государственное агентство БелТА. «Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», - заметил Лукашенко. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН поставил под сомнение последнее замечание президента Белоруссии. Эксперт уверен, что подобного рода демарши Лукашенко, как раз, больше похожи на политический манёвр:
«Это попытка продемонстрировать, что Белоруссия может обойтись без российской нефти. Однако в этом случае российская нефть взамен найдёт другого покупателя. По сути, весь спор идёт только про цены - Белоруссия хотела бы покупать нефть по внутренним российским. Это, конечно, нелогично, потому что данный товар - предмет международной торговли, и цена формируется, исходя из мировых торговых площадок.
Никто не станет продавать нефть с существенными скидками
Дефицита нефти в мире, в целом, нет, её можно купить у кого угодно. Однако надо понимать, что цена всегда будет мировая, никто не станет продавать нефть с существенными скидками – максимум в 1 – 1,5 доллара. Возникает ещё вопрос логистики. Ведь доставка нефти из разных частей мира по любому будет дороже, чем прокачка по трубам из России», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, ещё один камень преткновения для планов Лукашенко по закупке нероссийской нефти – применяемая технология переработки. Она заточена именно на российское сырьё:
«Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии строились под российскую нефть ещё в советское время. Поэтому, например, лёгкая американская нефть не подходит для переработки на белорусских НПЗ. Более того, американцы сами сейчас из-за дефицита нефти из Венесуэлы покупают российское сырьё, поскольку их НПЗ тоже рассчитаны под тяжёлую сернистую нефть.
Американцы сами из-за дефицита нефти из Венесуэлы покупают российское сырьё
Что касается качества, то это укол по поводу происшествия прошлого года, когда были обнаружены хлористые соединения в трубопроводе «Дружба». Однако это всего лишь эпизод, а не какая-то системная проблема».
Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить нефтяной вопрос при личной встрече с Владимиром Путиным. Президент Белоруссии связал конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере с позицией прежнего правительства России, которое президент РФ отправил в отставку.
Лукашенко назвал попыткой надавить на Минск введение в РФ налогового маневра в нефтяной сфере – повышение сбора на добычу полезных ископаемых.
Белоруссия хочет компенсации возникающих потерь, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве. В связи с тем, что стороны не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, с 1 января российское сырьё перестало поступать на белорусские НПЗ.
Сейчас небольшие поставки осуществляет группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. При этом Минск активно ищет альтернативу, уже закуплена партия в 80 тысяч тонн нефти из Норвегии с поставкой через литовский порт.
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