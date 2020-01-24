Политический манёвр батьки. Зачем Лукашенко нефть из США и ОАЭ

Минск ведет переговоры о закупках нероссийской нефти, в том числе, с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у него сложились с ними «блестящие отношения», передает государственное агентство БелТА. «Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», - заметил Лукашенко. При этом он подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН поставил под сомнение последнее замечание президента Белоруссии. Эксперт уверен, что подобного рода демарши Лукашенко, как раз, больше похожи на политический манёвр: