Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН объяснил, насколько ощутимым с точки зрения убытков станет для России сделка Белоруссии с Норвегией.

«Дешевле она, естественно, не обойдется. Партия то невелика в масштабах потребления белорусскими заводами. Так что это, как дополнение какое-то, не более чем. Мы не боимся таких форматов. У нас есть, куда нефть сбывать. Пока все равно дискуссия продолжается и в газовом поле. Но в нефтяном поле напряжение выше. По газу удалось достичь определенных договоренностей, но все равно в январе уже будут продолжены переговоры по цене на газ там до конца года. То есть пока только на пару месяцев есть договоренность по газу. Ну а по нефти тоже. Это компетенция, как российские власти заявляют, самих компаний. То есть здесь вопрос больше даже, может быть, и корпоративный, если касаться ценника. Индикативный баланс мы не против соблюсти. Вопрос цены. Кто будет поставлять, в каких объемах – это уже детали, которые требуют обсуждения. Пока, как видно, вроде бы, компании Михаила Гуцериева (главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входит, в том числе, ПАО “РуссНефть” - прим.НСН) участвуют в поставках. Учитывая, что определенные дружеские отношения связывают Гуцериева с Лукашенко, возможно, вот в этом поле можно искать какие-то компромиссы», - объяснил он.

Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что покупка Белоруссией норвежской нефти позитивно отразится на нефтяной промышленности России. При этом он отметил, что сотрудничество с Россией для Белоруссии все-таки остается более выгодным вариантом в связи с транспортировкой нефти.

