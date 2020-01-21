Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник рассказал в эфире НСН о последствиях сделки по нефти Белоруссии с Норвегией.
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии, которая будет поставлена через порт в Клайпеде (Литва) на НПЗ «Нафтан». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
На прошлой неделе министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Вильнюс и Минск ведут диалог по вопросу транспортировки энергоресурсов в Белоруссию через Литву. Согласно сообщениям СМИ, приобретенная Белоруссией партия будет доставлена в литовский порт в среду. Министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс заявил 18 января, что Латвия имеет необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через свои порты в Белоруссию.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН объяснил, насколько ощутимым с точки зрения убытков станет для России сделка Белоруссии с Норвегией.
«Дешевле она, естественно, не обойдется. Партия то невелика в масштабах потребления белорусскими заводами. Так что это, как дополнение какое-то, не более чем. Мы не боимся таких форматов. У нас есть, куда нефть сбывать. Пока все равно дискуссия продолжается и в газовом поле. Но в нефтяном поле напряжение выше. По газу удалось достичь определенных договоренностей, но все равно в январе уже будут продолжены переговоры по цене на газ там до конца года. То есть пока только на пару месяцев есть договоренность по газу. Ну а по нефти тоже. Это компетенция, как российские власти заявляют, самих компаний. То есть здесь вопрос больше даже, может быть, и корпоративный, если касаться ценника. Индикативный баланс мы не против соблюсти. Вопрос цены. Кто будет поставлять, в каких объемах – это уже детали, которые требуют обсуждения. Пока, как видно, вроде бы, компании Михаила Гуцериева (главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входит, в том числе, ПАО “РуссНефть” - прим.НСН) участвуют в поставках. Учитывая, что определенные дружеские отношения связывают Гуцериева с Лукашенко, возможно, вот в этом поле можно искать какие-то компромиссы», - объяснил он.
Ранее политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН отметил, что покупка Белоруссией норвежской нефти позитивно отразится на нефтяной промышленности России. При этом он отметил, что сотрудничество с Россией для Белоруссии все-таки остается более выгодным вариантом в связи с транспортировкой нефти.
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