СМИ: Писательница из ЮАР создала более 370 книг с помощью ИИ

До работы с ИИ писательница 14 лет трудилась в издательской сфере и написала несколько десятков книг традиционным способом. С февраля 2025 года Харт перешла на генерацию текстов с помощью нейросетей. К 2026 году она реализовала свыше миллиона экземпляров своих произведений и получила доход более миллиона долларов.

На освоение разных ИИ‑моделей и разработку собственной системы для быстрого создания полноценных книг у Корал Харт ушло примерно три месяца. Сама писательница задаёт ключевые параметры: продумывает сюжетную концепцию, стиль повествования, детали образов героев и составляет план глав. Непосредственно на генерацию нового романа нейросети требуется всего 45 минут.

Как отмечает Харт, первоначальный вариант текста обычно требует серьёзной доработки. Для улучшения содержания и устранения нестыковок в сюжете черновик дважды прогоняют через нейросеть. Завершающий этап — ручная вычитка: человек устраняет характерные для ИИ шероховатости и артефакты. После этого книгу можно выпускать в свет.

Ранее российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский сказал НСН, что китайская литература еще пять тысяч лет назад превосходила по смыслу европейские книги.

