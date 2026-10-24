СМИ: Писательница из ЮАР создала более 370 книг с помощью ИИ
Южноафриканская литераторша Корал Харт (псевдоним) за 20 месяцев выпустила 371 книгу — все они созданы при участии искусственного интеллекта. Об этом рассказала радиостанция EWN.
До работы с ИИ писательница 14 лет трудилась в издательской сфере и написала несколько десятков книг традиционным способом. С февраля 2025 года Харт перешла на генерацию текстов с помощью нейросетей. К 2026 году она реализовала свыше миллиона экземпляров своих произведений и получила доход более миллиона долларов.
На освоение разных ИИ‑моделей и разработку собственной системы для быстрого создания полноценных книг у Корал Харт ушло примерно три месяца. Сама писательница задаёт ключевые параметры: продумывает сюжетную концепцию, стиль повествования, детали образов героев и составляет план глав. Непосредственно на генерацию нового романа нейросети требуется всего 45 минут.
Как отмечает Харт, первоначальный вариант текста обычно требует серьёзной доработки. Для улучшения содержания и устранения нестыковок в сюжете черновик дважды прогоняют через нейросеть. Завершающий этап — ручная вычитка: человек устраняет характерные для ИИ шероховатости и артефакты. После этого книгу можно выпускать в свет.
Ранее российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский сказал НСН, что китайская литература еще пять тысяч лет назад превосходила по смыслу европейские книги.
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