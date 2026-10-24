Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери

«Состояние стабильное. Только сегодня её навещала», — отметила Ольга.

Ранее она информировала агентство о том, что актрису госпитализировали в реанимацию из‑за проблем с сердцем. Позже Ольга уточнила, что Лидия Николаевна находится в сознании и ухудшения состояния не наблюдается.

Лидия Федосеева‑Шукшина появилась на свет 25 сентября 1938 года. Широкую известность ей принесли роли в таких картинах, как «Сверстницы», «Печки‑лавочки», «Калина красная» и других. В 1984 году актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

