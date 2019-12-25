Угрозы Лукашенко о покупке нефти в Польше назвали болтовней

Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия. Пресс-секретарь президента РФ сообщил это, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Минск в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации вынужден искать альтернативные источники поставок нефти. Песков подчеркнул, что в Кремле не считают такие заявления недружественными. «Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже того, что есть на рынке», - отметил Песков.

Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН скептически отнесся к угрозам Лукашенко. По его словам, белорусский президент пытается набить себе цену в глазах Москвы.

«Александр Лукашенко не первый раз делает такое заявление по нефти. Я бы эту риторику рассматривал как обыкновенную болтовню, кстати, это слово он сам вчера несколько раз употреблял. Когда он делал реальные поставки нефти из Венесуэлы, это обернулось обвалом белорусского рубля, пострадало население страны, белорусский бюджет понес существенные потери. Экономически это было невыгодно, это было политическое решение, попытка доказать Москве, что Белоруссия имеет возможность поставлять нефть из-за границы. Новое заявление Лукашенко о прокачке нефти из Польши очень интересное, но это тоже обыкновенная демагогия и шантаж. Это ничем не подкреплено. Вряд ли он будет требовать от Варшавы каких-то особых цен на закупку нефти. Он сказал, что договорится с Вашингтоном, что ему поможет НАТО, но мне кажется, что если Белоруссия найдет альтернативу российской нефти, это будет благо для России, поскольку эту нефть Россия сможет продать другим странам по рыночным ценам», - добавил он.