Угрозы Лукашенко о покупке нефти в Польше назвали болтовней
Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что белорусский лидер занимается подобным шантажом, чтобы получить больше преференций от российских властей.
Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия. Пресс-секретарь президента РФ сообщил это, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Минск в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации вынужден искать альтернативные источники поставок нефти. Песков подчеркнул, что в Кремле не считают такие заявления недружественными. «Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже того, что есть на рынке», - отметил Песков.
Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН скептически отнесся к угрозам Лукашенко. По его словам, белорусский президент пытается набить себе цену в глазах Москвы.
«Александр Лукашенко не первый раз делает такое заявление по нефти. Я бы эту риторику рассматривал как обыкновенную болтовню, кстати, это слово он сам вчера несколько раз употреблял. Когда он делал реальные поставки нефти из Венесуэлы, это обернулось обвалом белорусского рубля, пострадало население страны, белорусский бюджет понес существенные потери. Экономически это было невыгодно, это было политическое решение, попытка доказать Москве, что Белоруссия имеет возможность поставлять нефть из-за границы. Новое заявление Лукашенко о прокачке нефти из Польши очень интересное, но это тоже обыкновенная демагогия и шантаж. Это ничем не подкреплено. Вряд ли он будет требовать от Варшавы каких-то особых цен на закупку нефти. Он сказал, что договорится с Вашингтоном, что ему поможет НАТО, но мне кажется, что если Белоруссия найдет альтернативу российской нефти, это будет благо для России, поскольку эту нефть Россия сможет продать другим странам по рыночным ценам», - добавил он.
Собеседник НСН отметил, что подобную риторику Лукашенко ведет в течение 25 лет, и сейчас перед очередными выборами он пытается получить как можно больше поблажек от России, обещая некие интеграции.
«Не будем забывать, что Россия субсидировать сегодня российскую экономику. А Лукашенко покупает большие объемы российской нефти и дальше ее перепродает. Если бы это было выгодно, он бы уже давно занимался покупкой нефти на Западе. А пока это только разговоры. Чрезвычайно важно, что он сказал о предстоящих президентских выборах. Что после этого он может заняться интеграцией. Это значит, что он сейчас будет требовать от Москвы максимум поблажек, в том числе, и по нефти, и по газу. Такую риторику он ведет уже 25 лет, это означает, что и после своего переизбрания на шестой президентский срок никакой интеграции не будет. Он подчеркнул, что суверенитет – это он. В этом плане, он намекнул, что когда он будет президентом, Беларусь будет сохранять суверенитет. Как только он перестанет им быть, суверенитет страна потеряет», - уточнил он.
Россия и Белоруссия ведут переговоры о закупке российской нефти. Планируемые объемы поставок на 2020 год - 24 млн тонн. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью. 24 декабря белорусский лидер упомянул существующую возможность реверсной закупки нефти через Польшу.
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