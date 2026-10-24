В Госдуме предложили обязать магазины указывать полную стоимость упаковки продуктов

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, цель предложения — исключить путаницу при покупках. Он пояснил ТАСС, что цена за 100 г может сохраниться на ценнике, но лишь в качестве дополнительной справочной информации. Главное, чтобы покупатель сразу видел, какую сумму ему предстоит заплатить за конкретную упаковку товара.

Суть поправок — внести изменения в статью 10 закона «О защите прав потребителей». Согласно проекту, для товаров в упаковке с фиксированным весом, объёмом или количеством штук обязательной должна стать именно полная стоимость упаковки. Указание цены за единицу измерения (например, за 100 г) допускается, но не в качестве замены основной цены.

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что текущая практика нередко вводит покупателей в заблуждение. В качестве примера приводится ситуация с упаковкой печенья массой 625 г: если на ценнике указана цена 32 рубля за 100 г, то итоговая стоимость составит 200 рублей — но эту сумму покупателю приходится рассчитывать самостоятельно.

Авторы законопроекта уверены, что нововведение поможет потребителям заранее понимать реальную стоимость покупки и снизит вероятность неприятных сюрпризов на кассе.

При этом инициатива не распространяется на товары, реализуемые на развес: в этом случае окончательная цена формируется исходя из того объёма, который выбрал покупатель, и заранее зафиксировать её невозможно.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал НСН, что продажи мяса индейки вряд ли выросли на 17%, поскольку производство и экспорт остаются примерно на том же уровне, что и годом ранее, а импорта нет.

