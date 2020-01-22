Политологи объяснили любовь россиян к Лукашенко

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН согласился с этим мнением. По его словам, «пророссийскость» Лукашенко важнее остальных факторов – например, стремления сохранить суверенитет или выторговать нефть и газ подешевле.

«В умах народа, может быть, есть такая коллизия: основная масса опрошенных не связывает пророссийскость Лукашенко с его желанием сохранить белорусский суверенитет. Кому-то, может, даже импонирует, что он защищает свой суверенитет. Огромное число россиян считает, что Белоруссии не нужно входить в состав России, потому что это может быть, например, лишней обузой, и потом россиянам придётся за это расплачиваться. Есть такая позиция. А если говорить о поведении Лукашенко в каких-то конфликтных ситуациях – по нефти, газу и так далее, то здесь позиция Лукашенко не может вызывать массового отторжения, потому что понятно, что человек торгуется. Мы же на рынке тоже торгуемся. Как потребители россияне его прекрасно понимают. Мы все хотим цену пониже. Здесь нет антироссийской направленности. Есть голый расчёт, а он обществом воспринимается нормально», - полагает эксперт.

Зимовский, однако, усомнился, что при всем уважении к Лукашенко россияне хотели бы для России такой же модели управления, как в Белоруссии.

«Россияне хотят, чтобы их государство на определённом этапе оставило в покое. То есть обеспечило приемлемый уровень потребления и социальной защиты, но при этом не лезла в их дела. А в Белоруссии этот процесс зашёл намного дальше. По уровню социальной защиты люди нормально себя чувствуют, хотя и раза в два меньше зарабатывают. Но государство более активно лезет в частную жизнь. То, что касается семьи, брака, воспитания, образования, регламентируется гораздо жёстче, чем в России. Думаю, что значительная часть россиян, привыкших к известной степени свободы, не захочет это пересаживать на российскую почву», - предположил Зимовский в беседе с НСН.

Россия и Белоруссия с конца прошлого года пытаются договориться о поставках российской нефти. Минск хочет покупать топливо по внутрироссийским ценам. Не добившись желаемого, Лукашенко поручил искать альтернативные источники поставок нефти в Казахстане, Польше, Азербайджане и других странах. На днях было объявлено, что о закупке 80 тысяч тонн норвежской нефти.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев сказал НСН, что демонстративные закупки Минском малых объемов нефти «на стороне» являются политическим сигналом Москве.

