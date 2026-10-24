В США назвали возможное место переговоров с Россией и Украиной
В ближайшие две недели может пройти новый раунд переговоров с участием делегаций России, Украины и США, сообщают издания Sky News и Reuters.
В качестве возможных площадок для встречи рассматриваются Абу‑Даби (столица ОАЭ) и Швейцария.
Как уточнил собеседник Sky News, основная задача предстоящих переговоров — подготовить почву для последующей встречи на уровне глав государств. При этом отмечается, что для достижения этой цели предстоит проделать значительный объём работы.
Ранее стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб считается вероятным кандидатом в представители Европы в возможном диалоге с Россией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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