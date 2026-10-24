Украина потратит миллион долларов на сериал о войне с Польшей
Украинские власти намерены выделить свыше миллиона долларов (почти 48 миллионов гривен) на съёмки сериала об Украинской галицкой армии, которая сражалась против польских сил. Об этом сообщили украинские СМИ.
Проект шестисерийного мини‑сериала под названием «Крылатые львы» реализует государственный «Центр защиты информационного пространства Украины» — организация объявила соответствующий тендер.
Согласно документации, сериал создают в рамках инициативы президента Владимира Зеленского, нацеленной на развитие отечественного культурного продукта.
На протяжении многих лет отношения между Варшавой и Киевом омрачает разногласие в трактовке трагических событий 1939–1945 годов — речь идёт о массовых убийствах преимущественно польского населения украинскими националистами на территории Волыни, Восточной Галиции и прилегающих районов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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