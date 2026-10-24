Украина потратит миллион долларов на сериал о войне с Польшей

Украинские власти намерены выделить свыше миллиона долларов (почти 48 миллионов гривен) на съёмки сериала об Украинской галицкой армии, которая сражалась против польских сил. Об этом сообщили украинские СМИ.

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Проект шестисерийного мини‑сериала под названием «Крылатые львы» реализует государственный «Центр защиты информационного пространства Украины» — организация объявила соответствующий тендер.

Согласно документации, сериал создают в рамках инициативы президента Владимира Зеленского, нацеленной на развитие отечественного культурного продукта.

На протяжении многих лет отношения между Варшавой и Киевом омрачает разногласие в трактовке трагических событий 1939–1945 годов — речь идёт о массовых убийствах преимущественно польского населения украинскими националистами на территории Волыни, Восточной Галиции и прилегающих районов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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