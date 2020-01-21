Норвежская нефть для Белоруссии обернется выгодой для России

«На самом деле это очень позитивный сигнал для России, он означает, что Белоруссия способна покупать нефть по мировой цене. Потому что норвежцы по другой цене не продают. Во-вторых, надо отметить, что партия не большая – это 1% от годовых потребностей Республики (8 млн тонн в год). Скорее всего, это пробная закупка, демонстрация, что Беларусь способна выйти на мировой рынок нефти как покупатель, и что у нее есть определенное количество денег, чтобы платить по мировым ценам. Пока идет все на уровне декларации, такой информационный зондаж, чтобы посмотреть, какая будет реакция у России. Все упирается в деньги – если у Белоруссии есть деньги для покупки нефти по мировой цене, то у России освободится 24 млн тонн нефти, которые она отпускала Белоруссии по резко заниженной цене. Поэтому нефтяные компании, выбросив эту нефть на мировой рынок, останутся еще и в прибыли», - сказал Зимовский.

При этом, собеседник НСН убежден, что сотрудничество с Россией для Белоруссии все-таки остается более выгодным вариантом в связи с транспортировкой нефти.

«Но остается вопрос логистики. Нефтяная торговля обычно идет большими партиями. Та цифра, которая называлась, означает, что белорусы купили один танкер нефти (стандартная базовая единица 80 тыс. тонн). Есть определенные ограничения на движение танкеров через датские проливы и по Балтийскому морю. Также нужно учесть мощность порта Клайд – куда белорусы ждут этот танкер. Потом его по железной дороге повезут в Новополоцк. То есть довольно длинное плечо и несколько перевалок. Во что это обойдется пока, наверное, не известно. Но, думаю, это будет значительно дороже, чем перегон такого же количества нефти по трубе», - уточнил политолог.

Он предположил, что власти Республики решат «обзавестись танкерным флотом», что будет способствовать развитию промышленности. А пока, по словам представителя литовкой компании Lietuvos gelezinkeliai Мантаса Дубаускаса, норвежскую нефть планируется поставить в Белоруссию через порт Клайпеде на НПЗ «Нафтан» при литовском участии.

Ранее в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев также заявил, что закупка нефти в подобном объеме не станет альтернативой российскому «черному золоту».



