Политолог: «Напряжение» между Минском и Москвой помогает националистам зарабатывать
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН опроверг информацию о подготовке Белоруссии к войне с Россией.
«Белоруссия уже пять лет готовится воевать с Россией». Такое заявление сделал представитель белорусских националистов Егор Лебедюк. По его словам, белорусская армия тренируется нарастающими темпами. Военные, в частности, отрабатывают противодействие беспилотным летательным аппаратам. Лебедюк уточнил, что тренировки проводят в основном в спецподразделениях, которые сформировали на случай реализации в Белоруссии «крымского сценария». Националист высказал уверенность в том, что президент Александр Лукашенко отдаст приказ о силовом противодействии, если возникнет «угроза агрессии» со стороны России.
Обрабатыванием националистической повестки назвал заявление Лебедюка минский политолог Алексей Дзермант. В беседе с НСН он заверил, что воспринимать всерьез слова белорусского националиста не стоит.
«У националистов прозападных есть категория так называемых экспертов, которые комментируют все всегда в ключе “Беларусь готовится к отражению агрессии! Россия агрессивно себя ведет по отношению к Беларуси!”. Соответственно, любые действия власти они интерпретируют в этом ключе. Понятно, что белорусская армия учитывает опыт ведения современных войн. Это опыт не только гибридной войны на Украине, не только российская операция в Крыму. Но, естественно, интерпретировать это, как подготовку к каким-то защитным действиям от России могут только в воспаленном сознании наши националисты. Потому что у них все, что ни происходит, это всегда должно быть направлено против России. Поэтому в данном случае эксперт отрабатывает свою русофобскую повестку, подыгрывает антироссийским настроениям и пытается таким образом заработать себе какой-то символический капитал, чтобы его заметили», - заключил эксперт.
Ранее стало известно, что Белоруссия готова к проведению совместных военных учений с силами НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Олег Белоконев. Провести подобные учения будет нетрудно, заявил политолог Александр Зимовский в беседе с НСН. По его словам, не стоит исключать возможность, что Белоруссия и НАТО, действительно, смогут воплотить задуманное.
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