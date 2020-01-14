Политолог: «Напряжение» между Минском и Москвой помогает националистам зарабатывать

Обрабатыванием националистической повестки назвал заявление Лебедюка минский политолог Алексей Дзермант. В беседе с НСН он заверил, что воспринимать всерьез слова белорусского националиста не стоит.

«У националистов прозападных есть категория так называемых экспертов, которые комментируют все всегда в ключе “Беларусь готовится к отражению агрессии! Россия агрессивно себя ведет по отношению к Беларуси!”. Соответственно, любые действия власти они интерпретируют в этом ключе. Понятно, что белорусская армия учитывает опыт ведения современных войн. Это опыт не только гибридной войны на Украине, не только российская операция в Крыму. Но, естественно, интерпретировать это, как подготовку к каким-то защитным действиям от России могут только в воспаленном сознании наши националисты. Потому что у них все, что ни происходит, это всегда должно быть направлено против России. Поэтому в данном случае эксперт отрабатывает свою русофобскую повестку, подыгрывает антироссийским настроениям и пытается таким образом заработать себе какой-то символический капитал, чтобы его заметили», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Белоруссия готова к проведению совместных военных учений с силами НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Олег Белоконев. Провести подобные учения будет нетрудно, заявил политолог Александр Зимовский в беседе с НСН. По его словам, не стоит исключать возможность, что Белоруссия и НАТО, действительно, смогут воплотить задуманное.

