Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса
Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН назвал вероятный сценарий развития событий в стране в связи со снижением поставок российской нефти.
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник РИА Новости. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии. Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН выразил уверенность, что манипуляции властей Белоруссии с нефтью могут отразиться на падении ВВП, что в свою очередь плохо повлияет на благосостояние населения, и как результат, это может вылиться в волнения и протесты.
«Я думаю, этот жест следует расценивать как нежелание белорусской стороны идти на какие-то компромиссы в рамках углубленной интеграции, а также нежелание Лукашенко подписывать дорожные карты. Россия с этим четко увязала дальнейшее урезание субсидирования белорусской экономики. Плюс Лукашенко сказал, что ему больше не нужна российская нефть, и пообещал найти альтернативу, что Россия тоже приняла во внимание. Следует ожидать, что теперь поставки нефти в Белоруссию будут сокращены на 70% от годового объема. Это, на мой взгляд, конечно, скажется на белорусской экономике. Я думаю, что будет падение ВВП в январе вплоть до отрицательных показателей, так как сейчас нет контрактов и продуктов на экспорт нефти. Я не исключаю, что весной по стране могут прокатиться акции протеста, если произойдет падение доходов населения. Нефть играет крайне важную роль в белорусской экономике, а недовольство людей негативно отразится на рейтинге Александра Лукашенко за несколько месяцев до выборов», - предположил эксперт.
Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. В конце декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США. В свою очередь представители польской стороны сообщили, что такой вариант невозможен.
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