Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

«Я думаю, этот жест следует расценивать как нежелание белорусской стороны идти на какие-то компромиссы в рамках углубленной интеграции, а также нежелание Лукашенко подписывать дорожные карты. Россия с этим четко увязала дальнейшее урезание субсидирования белорусской экономики. Плюс Лукашенко сказал, что ему больше не нужна российская нефть, и пообещал найти альтернативу, что Россия тоже приняла во внимание. Следует ожидать, что теперь поставки нефти в Белоруссию будут сокращены на 70% от годового объема. Это, на мой взгляд, конечно, скажется на белорусской экономике. Я думаю, что будет падение ВВП в январе вплоть до отрицательных показателей, так как сейчас нет контрактов и продуктов на экспорт нефти. Я не исключаю, что весной по стране могут прокатиться акции протеста, если произойдет падение доходов населения. Нефть играет крайне важную роль в белорусской экономике, а недовольство людей негативно отразится на рейтинге Александра Лукашенко за несколько месяцев до выборов», - предположил эксперт.

Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. В конце декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США. В свою очередь представители польской стороны сообщили, что такой вариант невозможен.

