Гран-при фестиваля «Послание к человеку» получил греческий фильм «Творимые души»
Документальный полнометражный фильм «Творимые души» режиссёра из Греции Ставроса Псилакиса стал обладателем Гран‑при 36‑го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» — статуэтки «Золотой кентавр». Торжественное вручение наград прошло на Новой сцене Александринского театра, сообщает ТАСС.
Главную награду картине присудило жюри Международного конкурса, которое возглавлял португальский режиссёр Сержиу Трефо. Формулировка награды — «за послание к человеку, нашедшее отклик». Член жюри, актриса и режиссёр Стася Толстая, пояснила выбор команды: лента посвящена темам сострадания и человеческого достоинства, а также показывает, как поступки одного человека способны преобразить жизнь других. Именно это, по мнению судей, полностью отвечает духу фестиваля и смыслу его названия.
В центре сюжета — история швейцарского стоматолога Жюльена Гривеля. На протяжении 26 лет (с 1972 по 1998 год) он безвозмездно оказывал стоматологическую помощь пациентам с проказой в Греции. Для самого врача эта миссия стала глубоким личным опытом, позволившим иначе взглянуть на окружающий мир и суть человеческой жизни. На церемонии жюри выступило с просьбой к оргкомитету разделить денежный приз в размере 250 тысяч рублей между режиссёром фильма и его главным героем.
В конкурсной программе фестиваля «Послание к человеку» было представлено 75 киноработ: 33 фильма вошли в Международный конкурс, 19 — в Национальный, а 23 ленты участвовали в экспериментальном конкурсе In Silico, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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