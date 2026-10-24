Гран-при фестиваля «Послание к человеку» получил греческий фильм «Творимые души»

Главную награду картине присудило жюри Международного конкурса, которое возглавлял португальский режиссёр Сержиу Трефо. Формулировка награды — «за послание к человеку, нашедшее отклик». Член жюри, актриса и режиссёр Стася Толстая, пояснила выбор команды: лента посвящена темам сострадания и человеческого достоинства, а также показывает, как поступки одного человека способны преобразить жизнь других. Именно это, по мнению судей, полностью отвечает духу фестиваля и смыслу его названия.

В центре сюжета — история швейцарского стоматолога Жюльена Гривеля. На протяжении 26 лет (с 1972 по 1998 год) он безвозмездно оказывал стоматологическую помощь пациентам с проказой в Греции. Для самого врача эта миссия стала глубоким личным опытом, позволившим иначе взглянуть на окружающий мир и суть человеческой жизни. На церемонии жюри выступило с просьбой к оргкомитету разделить денежный приз в размере 250 тысяч рублей между режиссёром фильма и его главным героем.

В конкурсной программе фестиваля «Послание к человеку» было представлено 75 киноработ: 33 фильма вошли в Международный конкурс, 19 — в Национальный, а 23 ленты участвовали в экспериментальном конкурсе In Silico, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

