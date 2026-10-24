Сикорский пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничения Starlink на Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя ограничения в работе спутниковых терминалов Starlink на Украине, пожелал Илону Маску отправиться на Марс.
Выступая на конференции в Лодзи, Сикорский отметил, что переплетение бизнеса и политики зачастую приводит к негативным последствиям — в особенности в случае с Маском. При этом министр признал заслуги предпринимателя как изобретателя и выразил надежду, что тот когда‑нибудь осуществит полёт на Марс. Слова политика приводит телеканал TVP Info.
Польский министр не в первый раз открыто спорит с Маском по поводу терминалов Starlink. Так, 14 октября Сикорский предупредил бизнесмена, что европейские клиенты Starlink внимательно следят за его действиями.
На минувшей неделе власти Киева сообщили, что SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для ВСУ при скорости свыше 160 км/ч — это привело к срыву нескольких военных операций. Сам Илон Маск подчёркивал, что система Starlink предназначена исключительно для обороны и гражданских нужд, а не для наступательных действий. Он также указал, что системы Starshield находятся под контролем правительства США, а любые ограничения по скорости или использованию вводятся американскими вооружёнными силами и в конечном счёте определяются президентом страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом издание The Wall Street Journal писало, что именно Маск отдал распоряжение об ограничении доступа Украины к Starshield.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В США назвали возможное место переговоров с Россией и Украиной
- Сикорский пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничения Starlink на Украине
- В Госдуме предложили обязать магазины указывать полную стоимость упаковки продуктов
- СМИ: ВСУ начали взрывать в воздухе дроны с поражающими элементами
- СМИ: Volkswagen планирует сократить еще 12 тыс. рабочих мест к 2030 году
- Один из логистических центров Омска подвергся атаке беспилотников
- СМИ: ФРГ выделит почти €245 млн на дополнительные закупки газа на зиму
- СМИ: Украина за три месяца простоя портов потеряла около $6 млрд
- Погибшие в аварии с микроавтобусом и поездом в ЕАО были иностранцами
- «Акрон» прервал семиматчевую победную серию «Динамо» в РПЛ