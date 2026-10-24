Сикорский пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничения Starlink на Украине

Выступая на конференции в Лодзи, Сикорский отметил, что переплетение бизнеса и политики зачастую приводит к негативным последствиям — в особенности в случае с Маском. При этом министр признал заслуги предпринимателя как изобретателя и выразил надежду, что тот когда‑нибудь осуществит полёт на Марс. Слова политика приводит телеканал TVP Info.

Польский министр не в первый раз открыто спорит с Маском по поводу терминалов Starlink. Так, 14 октября Сикорский предупредил бизнесмена, что европейские клиенты Starlink внимательно следят за его действиями.

На минувшей неделе власти Киева сообщили, что SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для ВСУ при скорости свыше 160 км/ч — это привело к срыву нескольких военных операций. Сам Илон Маск подчёркивал, что система Starlink предназначена исключительно для обороны и гражданских нужд, а не для наступательных действий. Он также указал, что системы Starshield находятся под контролем правительства США, а любые ограничения по скорости или использованию вводятся американскими вооружёнными силами и в конечном счёте определяются президентом страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом издание The Wall Street Journal писало, что именно Маск отдал распоряжение об ограничении доступа Украины к Starshield.

