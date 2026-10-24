В Омске после атаки на склад Ozon воздух проверят на загрязнения

После атаки беспилотников на северный промышленный узел Омска и логистический центр Ozon в городе организуют проверку качества воздуха. Об этом рассказала пресс‑секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Хоценко: Средства ПВО отражают атаку ВСУ на северный промышленный узел Омска

По её словам, по распоряжению главы Омской области Виталия Хоценко для анализа воздуха задействуют мобильную лабораторию.

Ранее губернатор сообщал, что удар пришёлся на промышленный узел и логистический объект.

В пресс‑службе Ozon добавили, что в омском центре компании после атаки началось возгорание. Предварительно, никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиОбстрелОмская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры