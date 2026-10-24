В Омске после атаки на склад Ozon воздух проверят на загрязнения

По её словам, по распоряжению главы Омской области Виталия Хоценко для анализа воздуха задействуют мобильную лабораторию.

Ранее губернатор сообщал, что удар пришёлся на промышленный узел и логистический объект.



В пресс‑службе Ozon добавили, что в омском центре компании после атаки началось возгорание. Предварительно, никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

