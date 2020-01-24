«Голая экономика». Белорусский политолог опроверг слова Лукашенко о давлении Москвы
Политолог Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что удар по кошельку рядовых белорусов произойдет непосредственно из-за действий властей страны.
Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию. Он заявил, что Москва специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск. Эти слова президент Белоруссии произнес во время визита в Шклов. Зачем Россия это делает, все должны догадаться сами, уверен он.
Лукашенко выразил мнение, что в связи с этим создается угроза институту президентства суверенной Белоруссии. «Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу», - отметил он. Кроме того, Лукашенко выступил с утверждением, что причиной разногласий между Минском и Москвой является требование России к Белоруссии платить повышенную цену за нефть.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН предсказал дальнейшее увеличение стоимости бензина и других товаров в Белоруссии. По его словам, это произойдет из-за действий не Москвы, а Минска.
«Президент Беларуси опытнейший политик, но, при этом, по-детски доверчивый человек. Налоговый манёвр начался ещё в 2014 году, когда Россия приняла соответствующий закон N 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ". И там вся нынешняя ситуация была прописана до копейки, поэтапно. За это время, извините, можно было в каждом колхозном коровнике «Президент-отель» построить. Что тогда хотели выдавить? Из кого? Боюсь, мы этого уже никогда не узнаем. Если Лукашенку тогда не предупредили – налицо извините, «косяк» его клерков. Сегодня никакого давления белорусы со стороны России не ощущают, разве что руководитель республики снова дезинформирован. Любую конфликтную ситуацию с Россией рядовые белорусы в массе своей воспринимают плохо, потому что это всегда больно отражается на их кармане. В прошлом году большие белорусские начальники конфликтовали с российским бизнесом по каким-то незначительным поводам, и что? Оказалось, что Беларусь потеряла 1,2 миллиарда долларов только на экспорте нефтепродуктов. Это серьезная цифра - 20% нефтепродуктового экспорта исчезли из белорусской кассы, как с белых яблонь дым. К тому же в Беларуси есть практика перманентного подорожания топлива. Сегодня Лукашенко публично объявил, что белорусы будут платить мировую цену за нефть. Соответственно, уже до конца этого года, вероятно, белорусы будут платить мировую цену и за бензин. Сейчас бензин в Белоруссии на 15% дороже, чем в России, и на 12% дороже, чем в Америке. Это неприятно, но народ терпит. Да, такое было решение белорусских властей – раз Беларусь начинает брать нефть по мировым ценам, значит, белорусы станут платить на своих заправках мировые цены. А это автоматически приведет к подорожанию любой белорусской продукции. Это тоже убийственно для местных экспортеров», - отметил политолог.
Госдума приняла пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли в декабре 2014 года. Это привело к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга, объяснил собеседник НСН.
«Ситуация будет развиваться в зависимости от того, какую цену покупки предложат российским нефтяным компаниям белорусы. Мировой рынок готов обеспечить белорусов, но по цене, разумеется, выше российской. Перед нами классическое «походи по базару, может, дешевле найдёшь». В Беларуси нет нефтяного тупика, который, якобы, создан искусственно. Республика сегодня заложница советской модели экономики, когда-то коммунисты им построили два нефтеперегонных завода, тесно завязанных на советские месторождения нефти. Белорусы отказались вертикально интегрировать эти заводы в общую систему с Россией. Поэтому сейчас они мучаются: собственные потребности у них 8 миллионов, а еще 18 миллионов им почему-то надо, чтобы загрузить постсоветские НПЗ. И дешёвый в производстве бензин на Запад по мировым ценам продавать. Схему я упрощаю, для доходчивости. И вот, пока шла дешевая российская нефть, белорусский бензин и нефтепродукты были востребованы на мировом рынке. Как только нефтеперегонные заводы начнут перерабатывать нефть по мировой цене, белорусский бензин сравняется с общерыночной ценой, а спрос на него автоматически снизится. Белорусская маржа, подаренная Путиным, обнулится. Здесь голая экономика. Здесь нет никакой политической игры, давления и конспирологии, по собственной оценке Лукашенко. Белорусам надо на эти заводы завозить нефть, лучше подешевле. Здесь им важен процесс, а не результат. Была российская подешевле, теперь будет норвежская, саудовская или западнотехасская, подороже», - заключил эксперт.
С 2019 года Белоруссия начала импортировать нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В результате цена беспошлинных поставок нефти в Белоруссию будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. Белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек, однако правительство России заявило о нецелесообразности предоставления компенсаций в связи с изменением внутренней налоговой политики.
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