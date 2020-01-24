«Голая экономика». Белорусский политолог опроверг слова Лукашенко о давлении Москвы

«Президент Беларуси опытнейший политик, но, при этом, по-детски доверчивый человек. Налоговый манёвр начался ещё в 2014 году, когда Россия приняла соответствующий закон N 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ". И там вся нынешняя ситуация была прописана до копейки, поэтапно. За это время, извините, можно было в каждом колхозном коровнике «Президент-отель» построить. Что тогда хотели выдавить? Из кого? Боюсь, мы этого уже никогда не узнаем. Если Лукашенку тогда не предупредили – налицо извините, «косяк» его клерков. Сегодня никакого давления белорусы со стороны России не ощущают, разве что руководитель республики снова дезинформирован. Любую конфликтную ситуацию с Россией рядовые белорусы в массе своей воспринимают плохо, потому что это всегда больно отражается на их кармане. В прошлом году большие белорусские начальники конфликтовали с российским бизнесом по каким-то незначительным поводам, и что? Оказалось, что Беларусь потеряла 1,2 миллиарда долларов только на экспорте нефтепродуктов. Это серьезная цифра - 20% нефтепродуктового экспорта исчезли из белорусской кассы, как с белых яблонь дым. К тому же в Беларуси есть практика перманентного подорожания топлива. Сегодня Лукашенко публично объявил, что белорусы будут платить мировую цену за нефть. Соответственно, уже до конца этого года, вероятно, белорусы будут платить мировую цену и за бензин. Сейчас бензин в Белоруссии на 15% дороже, чем в России, и на 12% дороже, чем в Америке. Это неприятно, но народ терпит. Да, такое было решение белорусских властей – раз Беларусь начинает брать нефть по мировым ценам, значит, белорусы станут платить на своих заправках мировые цены. А это автоматически приведет к подорожанию любой белорусской продукции. Это тоже убийственно для местных экспортеров», - отметил политолог.

Госдума приняла пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли в декабре 2014 года. Это привело к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга, объяснил собеседник НСН.