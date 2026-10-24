Хабаровск накрыло дымом из-за пожаров в Китае
В Хабаровске и южных районах Хабаровского края зафиксировано задымление. Как пояснили в региональном управлении МЧС, источник дыма — территория Китая, где наблюдаются термические аномалии.
По информации ТАСС, из‑за дыма в Хабаровске снизилась видимость. Жители города сообщали о головных болях, вызванных резким запахом гари, — об этом пишет новостной портал DvHab.
Спасатели дают рекомендации на период задымления: по возможности не находиться долго на улице, использовать средства защиты дыхательных путей (например, марлевую повязку), пить больше воды. Кроме того, советуют держать окна и форточки закрытыми, сократить физические нагрузки и воздержаться от курения.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал НСН, что массовых «зомби-пожаров» в России в 2027 году не будет, однако они могут возникнуть точечно на севере Томской области, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.
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