Хабаровск накрыло дымом из-за пожаров в Китае

По информации ТАСС, из‑за дыма в Хабаровске снизилась видимость. Жители города сообщали о головных болях, вызванных резким запахом гари, — об этом пишет новостной портал DvHab.

Спасатели дают рекомендации на период задымления: по возможности не находиться долго на улице, использовать средства защиты дыхательных путей (например, марлевую повязку), пить больше воды. Кроме того, советуют держать окна и форточки закрытыми, сократить физические нагрузки и воздержаться от курения.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал НСН, что массовых «зомби-пожаров» в России в 2027 году не будет, однако они могут возникнуть точечно на севере Томской области, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

