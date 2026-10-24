Гнесинка поддержала инициативу по созданию джазового вуза

По словам Рыжинского, музыканты из Гнесинской академии сыграли значимую роль в становлении джазового образования в стране, поэтому в вузе положительно относятся к его дальнейшему продвижению. Он отметил существующие рабочие связи с Академией джаза: декан факультета музыкального искусства эстрады, джазовый пианист Валерий Гроховский, руководит государственной экзаменационной комиссией по программам среднего профессионального образования. Ректор выразил мнение, что в стране должно быть как можно больше сильных профильных учебных заведений.

Александр Рыжинский также отметил заслуги Игоря Бутмана в популяризации джаза и обучении начинающих исполнителей. Ректор подчеркнул, что Бутман — выдающийся музыкант, искренне стремящийся развивать джазовое направление и делиться знаниями с молодёжью, а это, по мнению Рыжинского, — ключевой фактор успеха всей инициативы.

Ранее джазмен Игорь Бутман сказал НСН, что японская публика тепло встретила артистов Санкт-Петербургской филармонии, потому что они хорошо делают свою дело, а страны Азии в целом положительно относятся к российским музыкантам.

