«Покажем дулю». В России прокомментировали новый западный сценарий с нападением на Калининград

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт написала статью для американского портала 19Fortyfive. В публикации она раскрыла способ «нейтрализации» Калининграда в случае вооруженного конфликта Запада с Россией.

Она отметила, что «потенциальное российское вторжение» может превратиться в войну на два фронта – на восточной границе НАТО, прежде всего на границе Польши с Белоруссией, а также – со стороны «хорошо вооруженной» Калининградской области.

Уайт считает, что Польше и Литве необходимо закупить в оборонных целях зенитные комплексы (ЗРК) Patriot у США, самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танки M1 Abrams.