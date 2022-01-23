«Покажем дулю». В России прокомментировали новый западный сценарий с нападением на Калининград
Политики, военные и историки обсудили вероятность нападения на Калининград и ответных действий России в беседе с НСН.
Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт написала статью для американского портала 19Fortyfive. В публикации она раскрыла способ «нейтрализации» Калининграда в случае вооруженного конфликта Запада с Россией.
Она отметила, что «потенциальное российское вторжение» может превратиться в войну на два фронта – на восточной границе НАТО, прежде всего на границе Польши с Белоруссией, а также – со стороны «хорошо вооруженной» Калининградской области.
Уайт считает, что Польше и Литве необходимо закупить в оборонных целях зенитные комплексы (ЗРК) Patriot у США, самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танки M1 Abrams.
Александр Шерин - тогда первый зампред комитета Госдумы по обороне - в эфире НСН отреагировал на высказывания в США, где Калининград назвали «кинжалом в сердце Европы» со стороны России.
«Конечно, то, что у нас (России – прим. НСН) есть такой регион как Калининград, во многом остужает пыл тех политиков и тех ястребов, которые периодически заявляют о необходимости Россию проучить, поставить на место. Калининград не является «кинжалом». Он не вчера у России появился. Все претензии – к Суворову (Александру, русскому полководцу XVIII века – прим. НСН). Калининград – наша историческая территория, которая много лет входит в состав России», - сказал эксперт.
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН пояснил, для чего иностранные эксперты создают сценарии невероятных военных кампаний НАТО.
«Калининград – лакомый кусочек для стран блока НАТО, потому что существует как обособленная территория нашей страны и прямое соединение с Россией возможно только по воздуху. Отсюда и рождаются невероятные фантазии в головах экспертов. Их измышления служат для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО, а также для поддержания образа России в качестве внешнего врага», - сказал парламентарий.
Отношения России и НАТО не улучшатся, однако большой войны в Европе ждать не стоит, заверил военный историк Евгений Норин.
«Однозначно, меры будут приниматься. Какие-нибудь ракеты в Калининграде разместят, потому что оттуда можно много докуда достать, это вызовет нервную реакцию на той стороне, и все будут при деле – военные по обе стороны жестяного занавеса смогут выбивать себе новые бюджеты на новые игрушки, а политики будут кормить избирателей разговорами об агрессивном соседе. Будет ослабленная версия холодной войны – будем показывать друг другу дулю, демонстративно целиться друг в друга ракетами, но на практике ракеты никуда не полетят», - отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее губернатор Калининграда Антон Алиханов 21 декабря заявил, что обеспокоен инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии, так как Калининград потребляет белорусские продукты. По его словам, в возможном решении Литвы есть угроза не только для продовольственной, но и для экономической безопасности региона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,1 млн+63 205 / сут.
Умерли
326 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+23 045 / сут.
- Часть команды с загоревшегося танкера в Черном море вернулась на судно для оценки ситуации
- «Покажем дулю». В России прокомментировали новый западный сценарий с нападением на Калининград
- В США раскрыли план по «нейтрализации» Калининграда на случай войны с НАТО
- В России выявили распространение «омикрона» в 64 регионах
- Бастрыкин дал поручение передать в ГСУ СК дело о гибели школьницы от нападения собак
- МИД России предъявил НАТО обвинения в эскалации ситуации на Украине
- Британский МИД заявил о намерении Москвы привести к власти на Украине пророссийские силы
- Семья бывшего чеченского судьи Янгулбаева выехала из России из-за угрозы жизни
- Народная милиция ЛНР заявила о похищении сотрудника диверсантами ВСУ
- Сенатор Пушков отреагировал на отставку главнокомандующего ВМС Германии Шёнбаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru